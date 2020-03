Ronaldo addio alla Juventus? Scommessa dei broker. Beckham lo vuole negli Usa

Ronaldo addio alla Juventus? La scommessa dei broker

Il Coronavirus spaventa, e Cristiano Ronaldo potrebbe quindi decidere di lasciare la Juventus nella prossima finestra di calciomercato.

RONALDO RINNOVO CON LA JUVENTUS? BECKAM LO VUOLE ALL'INTER... MIAMI

I bookmaker, secondo quanto riporta Agimeg, valutano le varie alternative e una sua permanenza alla Juventus, che proprio in questi giorni sta pensando se rinnovargli il contratto (ipotesi sino al 2023/2024 quando avrà 39 anni), anche oltre la prossima finestra di calciomercato è in lavagna a 1,30.

L'addio di Cristiano Ronaldo alla Juve per andare a giocare in un’altra qualsiasi squadra del mondo (italiana, europea o excomunitaria che sia) è invece proposto a 3,00.

Secondo rumors spagnoli circolati nelle scorse ore CR7 avrebbe raggiunto un accordo con David Beckham, presidente dell'Inter Miami. L'America come MLS nel calcio, ma anche opportunità di fare un'esperienza di vita per Cristiano Ronaldo e di avvicinarsi anche al mondo di Hollywood e dei film. Queste le indiscrezioni iberiche, anche se, a 35 anni e in condizioni di forma ancora super, sembra difficile pensare che il campione della Juventus decida di lasciare ora il calcio europeo. Per giunta con gli Europei (2021) e un Mondiale (Doha 2022) dietro l'angolo.