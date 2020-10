Ronaldo out, quante gare a rischio con la Juventus. Pirlo nei guai. Dybala...

Ronaldo out, quante gare a rischio con la Juventus. Pirlo nei guai

Cristiano Ronaldo sta bene malgrado la positività al covid, ma la Juventus sa che lo perderà per un po' di partite. CR7 è asintomatico e inizia il suo isolamento che trascorrerà in Portogallo in attesa di negativizzarsi. Servono almeno 10 giorni prima di poter effettuare il tampone definitivo. Ricevuto il semaforo verde, l'attaccante della Juventus potrà tornare in Italia e riprendere l’attività in campionato. Più complicato il discorso per la Champions League dove occorre un tampone negativo al Coronavirus almeno 7 giorni prima di un match per potervi essere convocato e giocare.

Ronaldo, Crotone-Juventus e Dinamo Kiev addio. A rischio vs Barcellona di Leo Messi

Ronaldo salterà certamente Crotone-Juventus in programma sabato e Dinamo Kiev-Juventus in programma martedì prossimo. Dovesse arrivare la negatività al tampone potrebbe essere presente a Juventus-Verona di domenica 25 ottobre (oppure bisognerebbe rimandare al primo novembre sul campo dello Spezia), mentre ci sono forti dubbi per Juventus-Barcellona del 28 ottobre: Cr7 dovrebbe ottenere un tampone negativo entro il 21 ottobre, ossia fra una settimana al massimo. Dovesse arrivare in seguito, Ronaldo, pur completamente guarito e magari pure in campo contro il Verona, sarebbe costretto a disertare la supersfida all'Allianz Stadium contro Leo Messi.

Dybala pronto al rientro con la Juventus. Morata-Kulusevski a Crotone?

Paulo Dybala invece è pronto al ritorno e lavora per essere presente nella sfida tra Juventus e Crotone. La Joya bianconera spera dunque di fare il suo debutto stagionale (dal primo minuto o a partita iniziata), dopo essere andato in panchina a Roma (l'espulsione di Rabiot cambiò i piani di Pirlo e bloccò l'ingresso in campo dell'attaccante argentino) e aver dovuto saltare le partite con la nazionale argentina per la gastroenterite. Senza Ronaldo e con Dybala al rientro, Pirlo per le prossime partite nel reparto avanzato avrà poi a disposizione Alvaro Morata e Dejan Kulusevski (possibile coppia d'attacco con il Crotone). Attenzione poi al possibile debutto del neo acquisto Federico Chiesa che può giocare esterno d'attacco o in caso di emergenza anche seconda punta. Da verificare le condizioni di Ramsey, rientrato dalla nazionale infortunato.