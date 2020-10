Ronaldo re social della serie A. Il principe è Zlatan Ibrahimovic. E dietro...

CRISTIANO RONALDO RE DEI SOCIAL IN SERIE A (E AL MONDO)

Cristiano Ronaldo è il re social della serie A. CR7 in realtà va oltre, essendo il calciatore più seguito a livello mondiale (davanti a Neymar e Lionel Messi). Il fuoriclasse della Juventus su Facebook ha quasi 123 milioni di follower, su Instagram sale a quota 180 milioni di follower. Senza dimenticare gli 88 milioni di Twitter. Il totale l'attaccante bianconero è a quota 391 milioni di follower. Dal Manchester United (dove vinse la prima Champions) al Real Madrid (4 volte campione d'Europa), senza dimenticare il suo Portogallo: Cristiano Ronaldo è un campione amatissimo che ha conquistato tifosi nella sua lunga e vincente carriera.

IBRAHIMOVIC PRINCIPE DEI SOCIAL IN SERIE A

Se CR7 è il re social del campionato, Zlatan Ibrahimovic è il principe in questo settore del campo. Il fenomeno del Milan tra Facebook-Instagram-Twitter ha quasi 76 milioni di follower. IG è il social di riferimento per Ibra (42 milioni): le sue storie e i suoi post sono un cult da tempo e vengono apprezzate non solo dai tifosi milanisti.

DYBALA DAVANTI A BUFFON E CUADRADO NELLA TOP-5 DEI SOCIAL

Il podio è Paulo Dybala. Il campione della Juventus è staccato dal duo Ronaldo-Ibrahimovic, ma è forte dei suoi 43 milioni di follower. Poi è sempre Juve con il portiere Gianluigi Buffon (17 milioni) e Juan Cuadrado (16,5 milioni).