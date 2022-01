Sci, Federica Brignone vince il superG di Zauchensee

Dietro la Brigone, la svizzera Suter e l'austriaca Raedler

Vittoria numero 18 per Federica Brignone che si conferma miglior azzurra di sempre in coppa del mondo, unica italiana ad aver anche vinto il grande trofeo nel 2020. Federica - guidando una grande Italia jet - ha ottenuto il secondo successo stagionale imponendosi in 1.10.84 nel superG austriaco di Zauchensee, dove due anni fa aveva vinto la combinata. Dietro di lei la svizzera Corinne Suter in 1.10.88 e l'austriaca Ariane Raedler in 1.11.01 al primo podio in carriera.

Per l'Italia ci sono poi Marta Bassino, ottima 4/a in 1'11"27, ed Elena Curtoni 8/a in 1'11"43. La loro e' stata davvero una grande prova visto che hanno preceduto la campionessa elvetica Lara Gut-Behrami, detentrice del titolo iridato, finita alle loro spalle. "Questa mattina non ero sicura di riuscire ad alzarmi. Ma poi ho visto mi sentivo meglio a sciare che a camminare", ha detto Sofia Goggia, che solo all'ultimo momento ha deciso di partecipare a questo superG dopo la brutta caduta nella discesa di sabato.

Ci ha provato ma ha chiuso indietro (1'11"76) dopo una gara inevitabilmente prudente. Sofia conserva comunque il pettorale rosso di leader di questa disciplina davanti a Brignone e Curtoni. La coppa del mondo donne passa ora in Italia. L'appuntamento e' per il prossimo fine settimana a Cortina d'Ampezzo con discesa e superG.