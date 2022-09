Thiago Motta nuovo allenatore: torna in serie A, su una panchina top

Bologna, scelto Thiago Motta per il post Mihajlovic

Thiago Motta sarà il nuovo allenatore di... Il tecnico brasiliano (naturalizzato italiano) nelle ultime ore è stato accostato a due panchine nobili della serie A: Inter e Bologna (che ha esonerato nelle scorse ore Sinisa Mihajlovic). E la sua destinazione sarà all'ombra delle Due Torri. Niente ritorno in quell'Inter di cui fu eroe nell'anno del Triplete (Marotta ha confermato la fiducia a Simone Inzaghi: "L’allenatore ha assolutamente il nostro sostegno, sta facendo benissimo e serve maggiore accortezza da parte di tutti, dalla dirigenza all’area tecnica, fino ai giocatori"). Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, Joey Saputo ha scelto e "la dirigenza del Bologna ha comunicato la scelta al tecnico italo-brasiliano, poi nel pomeriggio la discussione per trovare un accordo economico per l'ingaggio".

Bologna-Thiago Motta, contratto biennale. Superato Claudio Ranieri

La durata del contratto di Thiago Motta con il Bologna? Probabile un accordo biennale. "Thiago Motta è attualmente in Portogallo e potrebbe rientrare tra questa sera e domattina in Italia per raggiungere Bologna, una volta raggiunto l'accordo", riporta sempre Il Resto del Carlino. Per l'ufficialità ci sarà da attendere, stando a queste indiscrezioni non arriverà prima di sabato e quindi Bologna-Fiorentina potrebbe vedere in panchina il tecnico della Primavera Luca Vigiani. Thiago Motta ha superato la concorrenza di Claudio Ranieri (in pole per la panchina del Monza in caso di esonero di Stroppa).