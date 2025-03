Tiger Woods, il golfista stupisce tutti: annunciata la relazione con l'ex nuora del presidente Usa Trump. Ecco chi è

Dopo settimane di voci e pettegolezzi alla fine è arrivata la conferma: Tiger Woods ha annunciato ufficialmente di avere una relazione con Vanessa Trump, ex moglie del primogenito di Donald Trump. "L'amore è nell'aria e la vita è migliore con te al mio fianco", ha scritto il golfista statunitense a commento di una foto con la nuova compagna.

Vanessa Pergolizzi, che ha divorziato nel 2018 da Donald Trump Jr. dopo 13 anni di matrimonio, ha a sua volta pubblicato uno scatto di lei con Tiger Woods su Instagram a conferma che la relazione è assolutamente vera.

Il campione americano è sempre stato molto attento alla privacy, soprattutto dopo che nel 2009 sono emerse le prove della sua infeldetà nei confronti dell'ex moglie Elin Nordegren con cui ha due figli. Nel 2019 fu proprio Donald Trump a consegnargli la medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI