Totti (quello vero) nel finale di 'Speravo de morì prima'. Video-anticipazioni

Francesco Totti nel finale emozionante di 'Speravo de morì prima'. Video

Francesco Totti veste per la seconda volta nella sua vita la maglia numero 10 della Roma. Dopo l'emozionante addio del 28 maggio 2017 nel match giocato all'Olimpico contro il Genoa (entrò al 54° per Salah nella vittoria per 3-2 che diede anche la qualificazione in Champions ai giallorossi), arriva quello nella serie tv di Sky, Speravo de morì prima.

Francesco Totti prende il testimone da Pietro Castellitto e scende in campo in Speravo de morì prima

E sarà proprio l'ex capitano ed eterna bandiera giallorossa a scendere in campo, prendendo il testimone da Pietro Castellitto. Il vero Francesco Totti interpreta se stesso nel gran finale di SPERAVO DE MORÌ PRIMA, in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15 (e già disponibile on demand nella sezione extra per i clienti Sky da più di tre anni). In una fra le più emozionanti delle sequenze finali della serie tv diretta da Luca Ribuoli, come mostrato dalla clip appena rilasciata per la serie Sky Original, Francesco Totti entrerà in scena a salutare la sua Roma, il suo popolo giallorosso accorso a celebrarlo all’Olimpico in quell’indimenticabile pomeriggio del 28 maggio 2017 in cui il capitano smise definitivamente col calcio giocato, nel giorno della sua presenza numero 619 in Serie A. Per volere di Totti, la maglia numero 10 della Roma (indossata dalla stagione 1997-1998 al 2016-2017), non è stata ritirata dalla squadra.

Francesco Totti (Speravo de morì prima su Sky)



Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.

SPERAVO DE MORÌ PRIMA - LA SERIE SU FRANCESCO TOTTI

