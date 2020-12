Trofeo Paolo Rossi: il giusto omaggio al capocannoniere di Spagna '82

Intitolare a Paolo Rossi il trofeo per il capocannoniere della Serie A è un giusto omaggio all'eroe di Spagna '82

2020. Due volte 20, come la maglia che Paolo Rossi indossava nel leggendario mundial '82. Il mondo del calcio pensava di aver già pianto tutte le sue lacrime per Diego Armando Maradona, quando la scomparsa di “Pablito” è andata ad aggiungersi al bilancio di questo anno tremendo, segnando in maniera ulteriore e funesta.

I sei gol realizzati in Spagna, dopo quell'inizio così stentato, hanno segnato in maniera indelebile la storia (non solo sportiva) del nostro Paese, che da quel successo iridato seppre trovare la spinta per lasciarsi alle spalle gli anni di piombo, ma anche le ombre del calcioscommesse che videro anche Paolo Rossi tra gli squalificati eccellenti.

Una storia tipicamente italiana di alti e bassi, di imprese sportive e gravi infortuni, di immagine pubblica e impegno sociale, anche lontano dalle luci della ribalta.

Una storia che vogliamo ripercorrere con la nostra gallery fotografica, per rendere omaggio al campione e all'uomo che in tanti rimpiangono.