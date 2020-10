Valentino Rossi e Federica Pellegrini (in lacrime) positivi al covid. Video

FEDERICA PELLEGRINI POSITIVA AL COVID-19: "HO APPENA RICEVUTO UNA BRUTTA NOTIZIA..."

Anche Federica Pellegrini e' positiva al coronavirus. Lo ha annunciato la stessa nuotatrice veneta con una storia su Instagram. "Ho appena ricevuto una brutta notizia, ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori e tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola. Non sono più andata in piscina, ho fatto il tampone e l'esito è stato positivo. Sono positiva al Covid", dice in un video, l'azzurra, visibilmente provata.

"Mi dispiace un sacco perché lunedì dovevo partire per l'Isl a Budapest e cominciare a gareggiare, cosa di cui avevo bisogno e voglia di fare. Invece ovviamente non sarà così. Mi dispiace veramente tanto per tutto, avevo cominciato l'anno bene e mi sto allenando bene". "Non so se ridere o piangere anche e ho pianto fino adesso cercheremo di prendere il lato positivo della cosa, anche se per adesso mi sfugge. Ora ci facciamo questi bei dieci giorni di quarantena a casa".

Valentino Rossi positivo al Covid-19: salta Aragon. L'annuncio del Dottore

Valentino Rossi e' risultato positivo al Covid-19. Il fuoriclasse del motociclismo lo ha annunciato su Instagram. Il Dottore sarà costretto a saltare il Gp di Aragon in Spagna che si disputerà domenica prossima. Momento sfortunato per il pilota della Yamaha, reduce da 3 uscite consecutive che lo hanno messo fuori dalla lotta per il titolo mondiale della MotoGp (dove, salvo clamorosi colpi di scena sono rimasti in lizza in 4: Quartaro, Mir, Dovizioso e Vinales).

Valentino Rossi positivo al Covid-19: "Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre"

"Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene" ha scritto il Dottore su instagram. "Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del "test rapido PCR" e' stato negativo, proprio come il test che avevo gia' fatto martedi'. Ma il secondo, di cui mi e' stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, e' stato purtroppo positivo" ha aggiunto. "Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovro' saltare la gara di Aragon. Mi piacrebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un 'no go' anche per me... Sono triste e arrabbiato perche' ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedi' e' stato negativo, mi sono isolato gia' dal mio arrivo da Le Mans. Comunque, e' cosi', non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguiro' il consiglio medico, e spero solo di guarire al piu' presto".