Australian Open, siparietto tra Paula Badosa a Stefanos Tsitsipas: "Vieni te a giocare al mio posto"

Un momento curioso agli Australian Open ha visto protagonisti Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas. Durante il torneo, Badosa ha scherzato con Tsitsipas dicendo: "Vieni te a giocare al mio posto." La battuta ha catturato l’attenzione dei fan e alimentato il divertimento tra gli spettatori. Nonostante il momento ironico, i due hanno chiarito il siparietto al termine del match, confermando la loro sintonia e regalando un tocco di leggerezza a un torneo carico di tensione. Un episodio che evidenzia come anche i grandi campioni sappiano trovare spazio per sorridere in campo.