Vlahovic-Juventus, addio a gennaio? Top club di Premier League su Dusan

Vlahovic verso il rientro: obiettivo Juventus-Atalanta

Dusan Vlahovic è al lavoro per tornare in campo. L'attaccante della Juventus (7 gol in stagione: miglior realizzatore assieme a Milik) - tornato ad allenarsi con il gruppo la scorsa settimana - punta a essere convocato da Allegri per il big match della prossima settimana contro l'Atalanta. Il centravanti della nazionale serba non gioca con la maglia bianconera dal 25 ottobre, prima della pausa per i Mondiali di calcio in Qatar (dove ha segnato un gol nel match perso 3-2 con la Svizzera che ha decretato l'eliminazione dai gironi). A causa della pubalgia ha saltato i primi 3 match del 2023 contro Cremonese, Udinese e Napoli.

Difficile che ci sia in settimana nella sfida di Coppa Italia contro il Monza, la speranza è di rivederlo all'Allianz Stadium contro la Dea di Gasperini domenica prossima.

Allegri e Vlahovic (Lapresse)



Vlahovic-Juventus, Arsenal pensa a Dusan. Calciomercato rumors

Ma su Vlahovic girano indiscrezioni di calciomercato. Alcuni top club di Premier League lo hanno messo nel mirino. In primis l'Arsenal che ha Gabriel Jesus infortunato "Speriamo di riaverlo per gli ultimi mesi" ha detto l'allenatore spagnolo Arteta) e ha perso Mychajlo Mudryk (passato al Chelsea: anche i blues accostati a Dusam ma dopo questo colpo da 100 milioni è improbabile un altro investimento top nella sessione invernale) ed è a caccia di un forte attaccante. I Gunners stanno dominando in Premier League dove sono primi con 8 punti di vantaggio sul City: questo può essere l'anno per tornare campioni d'Inghilterra dopo una lunga astienenza (non vincono dal 2004) e non lasceranno nulla di intentato. Sullo sfondo il Manchester United (che ha divorziato da Cristiano Ronaldo prima del Mondiale in Qatar). Ma attenti sullo sfondo anche al Chelsea. Addio alla Juventus in questa sessione invernale? Complicata l'ipotesi che lasci Torino da qui al 31 gennaio ma è chiaro che se arrivasse un'offerta importante (da 90-100 milioni su per giù) inevitabilmente la Juventus, che lo acquistò un anno fa dalla Fiorentina per 70 milioni (+10 di bonus), dovrebbe pensarci...