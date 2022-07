Wanda Nara e Icardi tornano a Milano? Bomba di calciomercato clamorosa

Monza, contatto con Wanda Nara per Icardi

Wanda Nara e Icardi di nuovo a Milano? Maurito non tornerebbe all'Inter, né sbarcherebbe al Milan. Il suo futuro sarà al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani appena promosso in serie A? Vediamo cosa raccontano le indiscrezioni di calciomercato della ultime ore.

Icardi al Monza: Galliani contatta Wanda Nara

"Il Monza sogna in grande, in ogni reparto, per la sua prima stagione in Serie A. Dopo aver completato i primi acquisti del mercato (Ranocchia, Cragno e Carboni), e in attesa dell'ufficialità di Sensi, Galliani ha avuto in queste ore un contatto con Wanda Nara perché vuole provare a portare in biancorosso Mauro Icardi: il Monza ci sta provando per il numero 9 argentino", riporta Gianlucadimarzio.com. Secondo cui "il club di Galliani e Berlusconi spera che negli ultimi giorni di mercato, se Icardi non avrà trovato altre soluzioni e il Psg aprirà a un prestito ed eventualmente si deciderà a contribuire all'ingaggio, si apra la possibilità di portare l'ex Inter in Brianza. Nessuna vera trattativa al momento, bensì una manifestazione di interesse da parte dei lombardi"