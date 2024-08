Yamal, accoltellato in un parcheggio il padre della stella del Barcellona (3 arresti). Le condizioni

Yamal, accoltellato in un parcheggio il padre della stella del Barcellona. Le condizioni

Il padre della stella del Barcellona e della Spagna Lamine Yamal è stato portato in ospedale dopo essere stato accoltellato in un parcheggio.

Mounir Nasraoui ha ricevuto “più di una ferita da taglio” in un parcheggio nella città di Mataro, a nord di Barcellona, dove attualmente risiede, ed è stato portato all'ospedale Can Ruti di Badalona, appena fuori Barcellona.

L'uomo è stato trasferito in ospedale ​​con ferite di varia gravità, ma non è in pericolo di vita. I Mossos d'Esquadra, che hanno preso in carico le indagini sull'aggressione, hanno già arrestato tre persone per tentato omicidio.

Gli agenti hanno confermato che il fatto è avvenuto mercoledì intorno alle 21,10 nel quartiere Rocafonda di Mataró, dove Yamal è cresciuto e dove vivono ancora suo padre e sua nonna. Secondo la testimonianza di alcuni residenti della zona citati dal quotidiano La Vanguardia, il padre di Yamal è stato sgridato da alcune persone mentre portava a spasso il suo cane. Quell'incidente avrebbe poi portato a una rissa e alle coltellate.