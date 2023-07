Zaniolo, chi è Sofia Costantini: ex corteggiatrice di Uomini e Donne.. corteggiata dai calciatori di Milan e Inter

Nicolò Zaniolo e Sofia Costantini, scocca l'amore a Ibiza

Sofia Costantini e Nicolò Zaniolo: la coppia del gossip di questa settimana. Il fantasista del Galatasaray l'ha conosciuta in un ristorante a Ibiza e i due sono stati paparazzati da Chi. "Era l'una di notte. Lui mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca, non l'ho riconosciuto. Mi ha detto che giocava a calcio, era simpatico, carino, per me era finita lì. Ma dopo i baci ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme. Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, che era str***o. Secondo me lui è condizionato dagli amici che ha, con me è stato molto carino", ha raccontato al magazine Mondadori la stessa Sofia Costantini. "Alle sei del mattino siamo andati in hotel da me. Era giusto: siamo single", le sue parole.

Poi al risveglio la favola è proseguita. "Siamo andati nella villa che ha affittato con gli amici e poi in barca al Cala Bassa Beach Club. Li abbiamo pranzato, siamo stati al mare, siamo andati a cena con gli amici e siamo stati insieme anche quella sera". Il giorno dopo i due si sono salutati visto che dovevano tornare a casa ("lui a Roma e io a Milano"). E ora? La modella dice: "Mai dire mai. Mi è sembrato un ragazzo interessante e rispettoso, ci sentiamo, ci scriviamo. Da qui a dire che nascerà una storia è presto, ci dobbiamo conoscere. Visto quello che dicono, cioé che ami cambiare ragazze, deve meritarsi la fiducia. Lui è uno che rimorchia, uno che piace. È sfacciato, ha la battuta pronta, non ha problemi a conoscere una ragazza".

'È un bomber?' le chiedono: "Se la cava".

Sofia Costantini poi rivela che altri calciatori l'avevano corteggiata: "Uno era del Milan e uno dell'Inter. Uno era sposato, l'altro no. Uno era carino, l'altro si capiva che voleva divertirsi".

Chi è Sofia Costantini, la nuova fiamma di Zaniolo che sogna il Grande Fratello Vip

Sofia Costantini ha 26 anni, è "cresciuta con nonna Angela nella Marche", ex studentessa di Medicina veterinaria a Parma e ha fatto un corso specialistico sui cavalli. Fa la modella, è stata testimonial per importanti campagne di moda, ha un passato come corteggiatrice di «Uomini e Donne» (nel 2020). E ora sogna di entrare nella casa del Grande Fratello. "Vorrei fare il GF VIP, ma prima devo fare qualche ritocchino. Ho sistemato le labbra. Sono una che si mette in gioco, che ama la vita, che ha personalità".