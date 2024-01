Israele, telefonata Biden-Netanyahu. Onu: "A Gaza perdiamo una generazione"

Casa Bianca: Biden ha parlato con Netanyahu

Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sugli sviluppi a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca.

Israele: congedi a riservisti a Gaza, ma saranno richiamati

In un incontro con truppe dislocate a Gaza il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti in seguito a un conflitto che si protrae da oltre tre mesi. "Noi comprendiamo - ha detto - che fra i riservisti esiste una tensione insita fra il servizio sul campo di battaglia e il ritorno a casa". "Noi stiamo attuando un piano - ha aggiunto - in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo".

Unrwa: a Gaza rischiamo di perdere una generazione

"A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione". È l'allarme rilanciato dalla Bbc di Phillippe Lazzarini, il commissario generale dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite con la responsabilità specifica per i rifugiati palestinesi.

Tajani: "Pronti a inviare italiani in missione Onu a Gaza"

"Gli oltre mille militari italiani in Libano sono là per una missione dell'Onu. Qualora servisse a Gaza, in una fase di transizione, una missione di pace, noi siamo pronti a inviare i nostri militari con l'Onu come portatori di pace. Non c'è nessuna richiesta americana di allargare la missione libanese al riguardo". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni di Radio24.