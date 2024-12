Capodanno 2024, ecco 5 esperienze alternative per un viaggio last minute

Per chi non avesse ancora programmi, ecco una selezione di esperienze per brindare al 2025 in modo alternativo, da organizzare anche all’ultimo momento

Cenoni di rito? Passiamo oltre

Se desiderate un Capodanno diverso dal solito, lontano dai classici cenoni, ci sono luoghi in Europa e nel mondo dove abbracciare l’anno che verrà in modo non convenzionale. Ecco cinque idee e destinazioni per un’esperienza memorabile, anche last-minute.

1. Capodanno in accappatoio tra le vette del Tirolo - Aqua Dome, Austria

Nella valle di Ötztal, in Tirolo, l’Aqua Dome offre un capodanno all’insegna del relax in una struttura che può essere descritta come un enorme parco del wellness. Niente abiti sfarzosi: accappatoio e costume sono sufficienti per un brindisi a mezzanotte immersi in piscine termali all’aperto, circondati da montagne innevate.

2. Capodanno in mongolfiera - Cappadocia, Turchia

La Cappadocia, con il suo paesaggio lunare e le formazioni rocciose conosciute come “camini delle fate”, si presta per un video da condividere sui social. Il 1° gennaio, all’alba, si può salire a bordo di una mongolfiera per sorvolare le valli con uno dei tanti tour organizzati. Località come Göreme o Uçhisar offrono il punto di partenza migliore per questa avventura.

3. Capodanno in una “silent disco” e un castello iconico - Lubiana, Slovenia

La capitale slovena è facilmente raggiungibile dall’Italia. A Capodanno, Lubiana brilla grazie a un’illuminazione artistica che decora il centro storico e il lungofiume, dove vengono organizzati dei “silent disco” party: i partecipanti ballano ascoltando musica tramite cuffie wireless. Il suo castello accoglie invece spettacoli e cene gourmet.

4. Capodanno con i falò e l’aurora boreale - Reykjavík, Islanda

Reykjavík è tra le mete migliori per chi desidera un Capodanno immerso nella natura artica. La tradizione dei falò in città si unisce alla possibilità di ammirare l’aurora boreale. Per aumentare le probabilità di vedere le luci danzanti nel cielo, è consigliabile unirsi a un’escursione organizzata lontano dalle luci artificiali.

5. Capodanno ai tropici sott’acqua - Isole Gili, Indonesia

Sono lontane, ma per tutte le tasche. Per chi cerca un Capodanno tropicale e fuori dal comune, le Isole Gili in Indonesia, poco distanti da Bali, sono una scelta conveniente anche per chi prenota il viaggio poco prima della partenza. Qui, alcuni diving center organizzano un countdown subacqueo: ci si immerge in gruppo per brindare letteralmente sott’acqua, circondati da banchi di pesci colorati e acque cristalline.