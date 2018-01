Milano (askanews) - Una grande domenica di finissage per la mostra "Take Me I'm Yours". Il 14 gennaio Pirelli HangarBicocca presenta "Generosity", una maratona di eventi, performance, talk, momenti musicali per sugellare la conclusione della mostra ideata da Hans Ulrich Obrist e Christian Boltanski, co-curata da loro con Roberta Tenconi e Chiara Parisi. La responsabile dei programmi culturali e istituzionali del museo milanese, Giovanna Amadasi, presenta ad askanews la giornata.