Creativi under 30, Compagna di San Paolo lancia bando ORA!X

Milano (askanews) - La Compagnia di San Paolo punta sulla creatività e lancia il bando "Ora!X - Strade per creativi under 30", dedicato alla formazione di una nuova generazione di creativi talentuosi nati dopo il 1988.Francesca Gambetta, Program manager dell'aera Innovazione culturale della Compagnia."La Compagnia di San Paolo - ha spiegato ad askanews - con il bando ORA!X si propone di dare un'opportunità ai giovani creativi under 30. Come creativi noi andiamo a intercettare tutti coloro che hanno idee innovative nell'ambito delle arti visive, del design, della performing art, insomma, cultura a 360 gradi. E lo vogliamo fare permettendo loro di candidarsi con la propria idea, e quindi poi di partecipare a un percorso di empowerment e di capacity building, che li aiuterà a passare dall'idea al progetto, e poi dal progetto alla realizzazione della produzione culturale".Alla presentazione presso l'Accademia di Brera ha preso parte l'artista Luca Trevisani, che ha dato una testimonianza diretta di quanto potrà realizzare a Manifesta 12."Il bando - ha aggiunto Gambetta - si rivolge anche a coloro che sono interessati a sviluppare un progetto professionale nell'ambito della progettazione culturale, questo perché ci siamo resi conto che è necessario iniziare a dare un'opportunità di formazione, ma anche proprio di realizzazione, di quelle che sono le competenze del project management e di farle applicandole al contesto dei settori culturali".In quest'ottica possono applicare al bando anche studenti o giovani professionisti del settore dell'economia della cultura.