Ferrari al debutto con l'auto ibrida, nasce la SF90 Stradale

Milano, 29 mag. (askanews) - La Ferrari - si sa - osa, sempre e ora immagina la supercar del futuro, la prima ibrida di serie che nessun costruttore aveva ancora realizzato. Si chiama SF90 Stradale, un "mostro" da 1000 Cv, ed è stata appoggiata per la prima volta sull'asfalto della pista di Fiorano, proprio per simboleggiare quanta ingegneria della Formula 1 è contenuta nel nuovo bolide, il più veloce di sempre, in grado di raggiungere i 100 km orari in 2,5 secondi ma anche di viaggiare per 25 km con il solo motore elettrico.Una pietra miliare della storia della Ferrari, come l'ha definita il Ceo dell'azienda, Louis Camilleri, un assoluto "concentrato di bellezza e tecnologia" che rappresenta solo una parte del percorso del cavallino rampante verso la sostenibilità.Dal reparto corse la SF90 Stradale ha "rubato" tanto, a partire dal volante, quasi identico a quello usato in pista da Sebastian Vettel e Charles Leclerc, completamente touch per governare l'80% delle funzioni dell'auto; cruscotto ideato per "tenere sempre le mani sul volante e gli occhi sulla strada".Ma la novità assoluta è il motore endotermico turbo a V di 90 gradi che eroga da solo 780 dei 1000 cavalli della vettura, la potenza più alta mai raggiunta da un 8 cilindri nella storia della Ferrari. I restanti 220 cavalli sono forniti da tre motori elettrici, uno al posteriore, che deriva dall'applicazione in Formula 1, e due sull'assale anteriore.La SF90 Stradale è anche la prima sportiva Ferrari ad essere dotata di trazione integrale, step necessario - come hanno spiegato il Chief Marketing and Commercial Officer, Enrico Galliera, e il Chief Technology Officer, Michael Leiters - per sfruttare appieno l'incredibile potenza messa a disposizione dalla propulsione ibrido che - sacrilegio - sarà (anche) del tutto silenziosa quando l'auto solcherà le strade in esclusivo regime "full electric". Caratteristica a cui i puristi del cavallino rampante faranno fatica ad abituarsi.La nuova auto (di cui non si conosce ancora il prezzo e la quantità di produzione) è stata presentata nel quartier generale della Ferrari a Maranello, che ha dedicato anche un tributo a Niki Lauda nel giorno dei funerali, esponendo la monoposto con cui nel 1975 ha vinto il mondiale."Un uomo straordinario, un campione, un'icona della Formula 1 - ha detto Camilleri - ha impersonificato il talento, il coraggio, e rimarrà sempre una parte significativa la leggenda della Ferrari. Grazie Niki, Dio ti benedica".