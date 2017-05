Fratelli di Crozza: De Luca su Di Maio: "Neanche mastica per non fare fatica"

Crozza/ De Luca che su Di Maio dichiara: “In vita sua di sudore non ne ha cacciato mai neanche una stilla! Di Maio neanche mastica per non fare fatica, manda giù i bocconi intieri, come i pitoni. Per battere le palpebre paga un addetto che gli abbassi e gli alzi i lembi oculari, tanto se lo può permettere visto che in un solo mese guadagna 13.000 euro netti. Dentro casa Di Maio sono disperati perché cercano le cose e non le trovano in quanto sommerse da una coltre di banconote. Un’ora sì e un’ora no dal soffitto piovono monete d’oro. Di Maio ha problemi cognitivi anche per colpa delle ripetute contusioni craniali da monete d’oro”, nel corso della puntata di Fratelli di Crozza su Nove.