Crozza/Salvini che si lamenta dei migranti: “Vengono qui e li ospitiamo negli alberghi a 4 Stelle, nei Motel, nei B&B e vogliono mangiare gratis, bere gratis, dormire gratis…trombare gratis! Trombare gratis, capisce?! Non come noi onesti cittadini del Nord che dobbiamo pagare per trombare”, nel corso della puntata di Fratelli di Crozza su Nove.