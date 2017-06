Trump: "Presto otterremo una Cuba libera"

"Quello che avete visto qui è come sarebbe una Cuba libera e, con l'aiuto di Dio, è quello che presto otterremo e raggiungeremo". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando a Miami, dove ha tenuto un discorso sulla politica verso Cuba. "Sono contento di essere qui con miei amici nella piccola Avana", aveva esordito Trump, definendo quella di Miami una "straordinaria comunità cubano-americana", prima di elogiare il senatore Marco Rubio.



"Il regime di Castro e' stato un regime brutale": lo ha detto Donald Trump intervenendo a Miami per annunciare la sua politica su Cuba dopo le aperture dell'amministrazione Obama.



Cuba, gli Usa tengono aperta l'ambasciata a l'Avana



Gli Stati Uniti manterranno aperta l'ambasciata a Cuba. Lo afferma Michael Anton, del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, illustrando i contenuti dell'intervento del presidente Donald Trump a Miami. Le politiche di Barack Obama su Cuba concedevano troppo a l'Avana senza ottenere in cambio molto, afferma Anton. Nel suo discorso Trump premera' per una liberalizzazione dell'economia cubana, per il rilascio dei prigionieri politici e per una maggiore partecipazione democratica. Trump in un tweet dall'Air Force One ha detto che le sue politiche daranno piu' potere ai cubani e riterranno il regime responsabile delle sue azioni.