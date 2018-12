Diabete di tipo 2: alimenti da evitare per abbassare la glicemia. DIABETE NEWS

DIABETE DI TIPO 2, GLICEMIA ALTA COME ABBASSARLA: ALIMENTI DA EVITARE PER RIDURRE I SINTOMI DEL DIABETE | DIABETE NEWS

Il diabete è una condizione medica cronica in cui i livelli di zuccheri si accumulano nel sangue. L'insulina ormonale aiuta a spostare lo zucchero dal sangue nelle cellule, dove lo zucchero viene utilizzato per produrre energia.

Nel diabete di tipo 2, le cellule del corpo non sono in grado di rispondere all'insulina come dovrebbero e, negli stadi avanzati della malattia, il corpo potrebbe anche non produrre abbastanza insulina.

Il diabete di tipo 2 non controllato può portare a livelli cronici elevati di zucchero nel sangue, causando numerosi sintomi e potenzialmente portando a gravi complicanze.

Esistono dunque degli alimenti che andrebbero assolutamente evitati per non incorrere nel rischio diabete e ridurre i sintomi del diabete in caso già presenti.

DIABETE DI TIPO 2, GLICEMIA ALTA COSA MANGIARE: ALIMENTI DA EVITARE | SINTOMI DEL DIABETE DI TIPO 2

Nel diabete di tipo 2 il corpo non è in grado di usare efficacemente l'insulina per portare il glucosio nelle cellule. Questo fa sì che il corpo faccia affidamento su fonti di energia alternative nei tuoi tessuti, muscoli e organi.

Questa è una reazione a catena che può causare una varietà di sintomi. Il diabete di tipo 2 può svilupparsi lentamente. I sintomi del diabete di tipo 2 possono essere lievi e facili da respingere all'inizio.

I primi sintomi del diabete di tipo 2 possono includere:

fame costante

una mancanza di energia

fatica

perdita di peso

sete eccessiva

minzione frequente

bocca asciutta

prurito della pelle

visione sfocata

Con il progredire della malattia, i sintomi del diabete diventano più gravi e potenzialmente pericolosi.

Se i livelli di zucchero nel sangue sono alti da molto tempo, i sintomi del diabete possono includere:

infezioni da lieviti

tagli o ferite a lenta guarigione

macchie scure sulla pelle

male al piede

sensazioni di intorpidimento alle estremità o neuropatia

DIABETE DI TIPO 2, GLICEMIA ALTA COSA MANGIARE: ALIMENTI DA EVITARE |DIABETE NEWS

Diabete di tipo 2, consigli: cambiare la dieta può ridurre le possibilità di sviluppare questa condizione ormai molto diffusa. Ecco dunque come ridurre i livelli di zucchero nel sangue evitando questi dieci alimenti.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: i dolci

Si consiglia ai pazienti di tipo 2 di abolire snack zuccherini a favore di prodotti non trasformati. Non solo i cibi ad alto contenuto di zuccheri come caramelle, biscotti, sciroppo e soda mancano di valore nutrizionale, ma questi carboidrati di bassa qualità causano anche un notevole aumento dei livelli di zucchero nel sangue e possono contribuire all'aumento di peso, che possono entrambi peggiorare le complicanze del diabete.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: i pretzels

Alcuni dietisti credono che i pretzels siano più salutari di patatine, caramelle o biscotti, ma gli snack possono effettivamente aumentare il rischio di diabete perché sono carichi di carboidrati salati, grassi e raffinati. Si consiglia di mangiare un prodotto più equilibrato e riempitivo per mantenere regolari i livelli di zucchero nel sangue.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: i prodotti da forno

L'acquisto di torte e pasticcini al supermercato potrebbe non essere la migliore idea per chi necessita di abbassare la glicemia.Gli alimenti sono spesso confezionati con zucchero, sodio e conservanti che possono causare picchi di glucosio nel sangue, inoltre contengono grassi tossici che possono aumentare il rischio di colesterolo alto e malattie cardiache.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: la pancetta

Le carni lavorate spesso contengono un sacco di grassi saturi e sale, un ottimo consiglio consiste nel deviare le scelte a favore di pollame o pesce. Il diabete di tipo 2 può trarre beneficio dall'abbandonare pancetta, hot dog e hamburger a favore di pollo senza pelle, maiale magro o frutti di mare.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: il latte intero

Il latte intero e altri prodotti caseari ricchi di grassi possono peggiorare i sintomi del diabete.Questo perché possono peggiorare la resistenza all'insulina, rendendo difficile per il corpo regolare i livelli di glucosio nel sangue. Per ridurre il rischio diabete, è consigliabile raccogliere invece le varietà scremate o parzialmente scremate.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: il pane bianco

I carboidrati semplici sono costituiti da una o due molecole di zucchero, quindi non ci vuole molto perché il corpo li abbatta e li assorba. Per questo motivo, prodotti come il pane bianco aumentano la glicemia in maniera più veloce. Invece di scegliere prodotti raffinati, orientarsi verso cereali integrali in quanto vengono digeriti a un ritmo più lento.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: le patatine fritte

Il cibo fritto può contribuire all'aumento di peso, alleviando la capacità del corpo di far fronte ai sintomi del diabete di tipo 2 . I prodotti amidacei possono anche portare a picchi di glucosio nel sangue.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: pancake e sciroppo

Questi prodotti raffinati possono aumentare la quantità di glucosio nel sangue. Un piatto di frittelle con sciroppo è un'esplosione totale di carboidrati e una delle peggiori scelte per la prima colazione per chi soffre di diabete . Questo sovraccarico di amido e zucchero invierà gli zuccheri nel sangue in tilt, per non parlare, dei chili di troppo.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: l'uvetta

I pazienti diabetici sono invitati a mangiare molta frutta e verdura fresca, spuntini su prodotti secchi, tra cui l'uvetta, possono effettivamente fare più male che bene. Il contenuto di zucchero del frutto viene potenziato durante il processo di disidratazione, ciò può portare a picchi di glucosio.

Diabete di tipo 2 consigli, alimenti da evitare per abbassare la glicemia e ridurre i sintomi del diabete: succo di frutta

Per chi soffre di diabete si consiglia la frutta intera invece dei succhi. Anche se questo non significa che bisogna abolirli completamente, è buona norma monitorarne il consumo portandolo al minimo, massimo 150 ml al giorno.

Se sei preoccupato di avere il diabete di tipo 2, dovresti contattare il tuo medico di fiducia per un conulto.