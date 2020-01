Italia Viva, ecco i coordinatori: l'astro di Alessia e il capo scout

Italia Viva è un cantiere aperto. C'è chi ci crede, chi si è avvicinato e ora si allontana, chi era lontano e ora si avvicina. Piccola fenomenologia della nascita di un partito politico. Ora però IV si va a strutturare: qualcosa che secondo i rumors di fine novembre sarebbe avvenuto a dicembre, con l'avvento di Matteo Renzi a Milano. Rumors smentiti dai fatti, ma che adesso - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano - sembrano più convinti e risoluti. I primi due giorni di febbraio ci sarà una convention nazionale a Roma di Italia Viva. "A proposito di Italia Viva, segnatevi questa data. Sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio terremo la Prima Assemblea Nazionale di Italia Viva. E lì finalmente si parte in modo strutturato su tutto il territorio nazionale", ha scritto sulla sua e-news Matteo Renzi. E là, per le questioni meneghine, ci sarà la doppia nomina del coordinatore maschio e della coordinatrice femmina, per la provincia di Milano. Che saranno, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, Roberto Cociancich e Alessia Cappello.

I NUOVI COORDINATORI/ Roberto Cociancich è un volto molto noto tra i renziani milanesi. Già presidente della Conferenza Internazionale Cattolica dello Scoutismo dal 2011 al 2017 e senatore per il Partito Democratico dal 2013 al 2018, è stato recentemente nominato nel cda di Sace, una delle partecipate di Cassa Depositi e Prestiti. Per questo si ipotizzava non avrebbe avuto ruoli di vertice nel partito. Viceversa, Matteo Renzi tira dritto. Alessia Cappello, invece, è la coordinatrice dei comitati civici di Azione Civile. 34 anni, smart, si occupa di marketing nel settore privato. A lei il compito di proiettare il partito in una nuova fase di iperattivismo.

