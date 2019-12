Legambiente: Lombardia, prima regione del Nord per reati ecomafia

Presentato il dossier di Legambiente "Ecomafia: i dati e i numeri dell'illegalita' ambientale e delle ecomafie in Lombardia", che evidenzia come la Regione sia ancora uno dei territori in cui questo tipi di reati sono piu' diffusi. In particolare la Lombardia è la prima regione del Nord Italia per numero di reati accertati, con il 26 per cento di quelli contestati nelle regioni settentrionali e la prima regione del Nord per numero di reati nel ciclo illegale dei rifiuti, con 535 delitti, il 6,7 per cento del totale nazionale. Il rapporto ha evidenziato come il ciclo illegale dei rifiuti si sia intrecciato negli ultimi anni con il ciclo illegale del cemento, grazie ad aziende compiacenti o colluse con la criminalita' organizzata, in particolare l'ndrangheta, utilizzando i rifiuti al posto degli inerti nelle costruzioni. Segnalata anche l'illegalita' connessa alla fauna con 278 illeciti registrati, con al primo posto quelli connessi all'attivita' venatoria, che segna la Lombardia come uno dei 'black spot' in Italia in cui vengono colpite alcune specie di uccelli migratori. "Oggi per noi e' l'occasione di discutere sul tema della criminalita' ambientale che colpisce i nostri territori, lo facciamo ispirandoci al rapporto ecomafia di Legambiente, partendo dai dati che riguardano la Lombardia - ha dichiarato Sergio Cannavo', responsabile del Centro azione giuridica di Legambiente Lombardia - In Lombardia gli incendi di rifiuti, dove ad andare a fuoco sono stati soprattutto luoghi di stoccaggio e di rifiuti, o capannoni abbandonati riempiti in modo illegale di rifiuti che poi ad un certo punto sono stati dati alle fiamme, sono un fenomeno su cui ci sembra di poter dire che la Lombardia ha messo insieme le istituzioni in senso ampio, dalla politica alla magistratura, facendo sistema, mettendo insieme le competenze e le informazioni per contrastare questo tipo di illeciti. Pensiamo ad esempio anche a nuovi strumenti per monitorare il territorio come 'Savager' messo a punto da Arpa Lombardia e finanziato dalla Regione, partito in provincia di Pavia. So che altri territori come quello di Lodi sono interessati ad adottare questa tecnologia. Questo sistema di sinergia che sta dando buoni frutti deve essere esteso".