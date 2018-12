Manovra, Sala contro Salvini: "Comuni messi in ginocchio"

Sala: "La manvora mette in ginocchio i Comuni"

"Una manovra economica che mette in ginocchio i Comuni. Gli obiettivi dei due partiti di Governo, reddito di cittadinanza e 'quota 100', da chi verranno pagati?". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non risparmia critiche alla prima legge di Bilancio gialloverde. "Il Governo dei miracoli che azzera la povertà - afferma - ha preso un indirizzo specifico. Nel maxiemendamento votato al Senato tra i maggiori finanziatori delle misure ci sono proprio i Comuni italiani. Ci portano via risorse nostre dal contributo Imu Tasi, ci obbligano ad un forte innalzamento degli accantonamenti al fondo crediti e azzerano i trasferimenti previsti dal DL. 66/2014".

Sala quindi domanda: "Quanti Comuni italiani non riusciranno a chiudere il bilancio preventivo 2019? Quanti saranno costretti a tagliare i servizi ai cittadini o a non coprire con nuove assunzioni le uscite per la 'quota 100', con evidenti effetti sulla qualità dei servizi? Milano, per il solo 2019, riceverà 65 milioni in meno rispetto al previsto e avrà un ulteriore aggravio sui suoi conti fra 30 e 60 milioni per l'innalzamento del fondo crediti. Nel frattempo continuerà a trasferire agli altri Comuni italiani più di 100 milioni di euro all'anno per una regola che impone che i Comuni più 'ricchi' finanzino quelli più 'poveri'". "Il senso di irresponsabilità di questo governo, che non disegna un percorso di sviluppo per il Paese ma solo demagogici interventi, è evidente", chiosa Sala.

Ma secondo il vicepremier Matteo Salvini non è vero che nella manovra ci sono 65 milioni in meno per i Comuni, come lamentato da Sala: “Non ha letto la manovra - ha incalzato Salvini a un evento natalizio al Pio Albergo Trivulzio - ci sono più soldi per i Comuni". "I numeri di un bilancio non lasciano spazi a dubbi – la controreplica di Sala - In generale so di cosa parlo, ma se mi sto sbagliando sarò felicissimo di scusarmi con Matteo Salvini e con il governo. Per quanto al momento ci è stato permesso di capire temo, però, che non sarà cosi'. Aspettiamo, poi mostreremo le cifre definitive ai milanesi. In assoluta trasparenza".