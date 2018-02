Toga al palazzo di giustizia

Moviemax: condannato a 6 anni finanziere Corrado Coen

Il Tribunale di Milano ha condannato a sei anni di carcere e 90 mila euro di multa il finanziere Corrado Coen, imputato per aggiotaggio su azioni Moviemax Media Group e per i reati di aggiotaggio, ostacolo all'autorita' di vigilanza e falso in prospetto in relazione all'aumento di capitale del 2010 di Investimenti e Sviluppo, in passato azionista di Moviemax.

La sentenza e' stata pronunciata dai giudici della terza sezione penale, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, che ha anche inflitto 3 anni e 3 mesi all'ex manager di Bpm Paolo Bassi, anche lui finito sotto processo ma solo per il caso I&S nelle vesti di ex presidente del cda. I giudici, che hanno accolto le richieste del pm Isidoro Palma, hanno disposto il versamento a Consob, parte civile nel procedimento, di 140 mila euro in solido per il caso Ies e di 110 mila euro solo da parte di Coen per il caso Moviemax.