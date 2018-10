Piano periferie, Sala mette sul piatto 1,6 miliardi sino al 2021

Piano periferie: sul piatto 1,6 miliardi di euro per riqualificare 40 quartieri collocati in tutti e nove i municipi milanesi entro il 2021. Questo il progetto enunciato dal sindaco di Milano Beppe Sala nel corso di una riunione con i partiti di maggioranza.

L’esecutivo di Palazzo Marino ha scelto di riunire e riorganizzare in un unico programma interventi già previsti in provvedimenti diversi: dal piano periferie originario, quello che si focalizzava in via prioritaria su 5 quartieri (Giambellino-Lorenteggio, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, Adriano-Padova-Rizzoli, Niguarda-Bovisa e Qt8-Gallaratese) fino al Piano triennale delle opere pubbliche.

La gran parte dello stanziamento totale (almeno 1,2 miliardi di euro) ha già dunque una destinazione. Altri 380 milioni arriveranno da un'altra parte di fondi per interventi da concordare con i municipi. Nella somma complessiva, spiega il quotidiano Il Giorno, non rientrano le grandi opere quali gli scali ferroviari, l'Ortomercato, la metropolitana 4, ma interventi più ordinari quali il recupero delle case popolari, le scuole, le strade, i parchi cittadini, i musei ed il teatro Lirico. La presentazione nel dettaglio degli interventi avverrà venerdì al teatro del Buratto.

"Si tratta - ha commentato Sala - di un piano di portata storica, abbiamo rimesso in ordine tutti i progetti, sia quelli vivi sia quelli che erano stati dimenticati in un cassetto. Vogliamo andare al di là del concetto di periferie, non solo nelle parole ma anche nei fatti. È innegabile che tanti quartieri hanno problemi ma fanno sforzi ed esprimonoogni giorno la volontà di recuperare immagine, storia, dimensione e visione per il futuro. Il ciclo di Milano non si sta esaurendo ma di questo rinascimento devono poter trarre beneficio tutti".