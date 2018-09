Salvini a Milano per il vertice di sicurezza in prefettura

Salvini a Milano, città bloccata. Sala: "Mi dà molto fastidio"

"Vedere Milano e le sue strade bloccate è qualcosa che mi dà molto fastidio; non ho mai visto situazione del genere". A parlare, nel giorno dell'arrivo in città del ministro degli Interni Matteo Salvini per il vertice di sicurezza in prefettura, è il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Addirittura il divieto di transito perché viene un ministro... - nota Sala - Se questa è la situazione ce ne faremo una ragione. Non è questo il modello di Milano a cui penso".

In questo contesto, con una città bloccata, Salvini è uscito dal vertice per parlare dei suoi piani. Piani che passano ancora da una linea dura sull'immigrazione: "Non siamo mica al mercato dei tappeti... - ha detto il vicepresidente del Consgilio - se mi dai tre migranti ti dò uno zero virgola. E infatti stiamo raccogliendo errori passati di Renzi. Non siamo in un suq a scambiare perline con cappellini. Noi tiriamo dritti".

Sul tema immigrazione, ha aggiunto, "l'obiettivo è raddoppiare a breve termine e triplicare entro la metà dell'anno prossimo, il numero dei centri per le espulsioni. Questa è all'altra faccia della medaglia: da un lato ridurre gli sbarchi e dall'altro aumentare i riaccompagnamenti. Su questo sono assoluto fiducioso". Per attuare questo programma, "sono in corso i lavori per la riapertura del centro rimpatri di via Corelli a Milano, e altri cinque centri ci saranno in tutta Italia come questo”.

Sul tema della sicurezza, Salvini ha garantito anche nuove assunzioni nelle forze dell'ordine: "Ho ribadito che nella manovra il ministro dell'Interno farà di tutto perché ci sia un piano di assunzioni di 10mila uomini delle forze dell'ordine, è uno sforzo che però è vitale". Ma la visita a Milano è stata anche l'occasione per parlare delle Olimpiadi del 2026: "Ci sarà il pieno sostegno del Governo senza farsi carico di oneri diretti alla candidatura italiana. Mi sarebbe piaciuto avere la candidatura alpina con Piemonte, Lombardia e Veneto. Se qualcuno per mille altri motivi non partecipa, rimarrà la candidatura lombardo-veneta".