Super stipendi a Milano? Sì, ma nella salute

A Milano gli stipendi sono spesso più alti rispetto ad altre città d’Italia. In particolare, secondo quanto riporta Pambianco News, il settore più redditizio per i lavoratori milanesi non è tanto quello finanziario, come ci si potrebbe aspettare, ma quello della salute. A stabilirlo è la ricerca Salary Guide 2019, realizzata da Hays, azienda di recruitment specializzato, che ha coinvolto un campione di 150 aziende in Italia, di cui il 60% filiali di multinazionali, e più di 600 professionisti.

La ricerca si focalizza sui salari medi guadagnati in 4 città italiane: Milano, Roma, Bologna e Torino. In tutti i settori presi in considerazione, il capoluogo lombardo è prima per valore del salario medio (in qualche caso coincide con altre città), e quello meglio pagato è il settore ‘life sciences’, che include l’industria farmaceutica, quella della biotecnologia, della produzione di dispositivi biomedici, e i servizi sanitari. Tant'è vero che un medical director con più di 10 anni di esperienza guadagna a Milano 150mila euro l’anno, un regulatory affairs director porta a casa 110mila euro, mentre chi occupa il ruolo di clinical research director riceve una busta paga di 105mila euro. Nel settore finanziario, i CFO a Milano hanno stipendi che variano tra 90mila e 120mila euro, mentre nel comparto bancario meneghino, chi guadagna di più occupa ruoli direttivi nel corporate & investment banking e nel private banking, con stipendi che si aggirano su 100mila euro. Da notare anche l'alta la percentuale di chi vuole cambiare lavoro: 8 professionisti su 10 (82%) vorrebbero un’altra occupazione, per avere una maggiore soddisfazione professionale (59%), uno stipendio o una prospettiva di crescita migliori (54%), per conciliare meglio la vita lavorativa e quella professionale (22%).