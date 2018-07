I forestali prendono casa a Castel Fusano. Raggi blinda la pineta di Ostia

I carabinieri forestali prendono "casa" a Castel Fusano. Il sindaco Raggi annuncia la nuova caserma e blinda la pineta di Ostia.

La sede, ex uffici del Municipio X riqualificati ed adattati, si trovano infatti proprio all'interno della Pineta, letteralmente divorata dagli incendi la scorsa estate. L'ennesima misura di sicurezza, che si va a sommare alle nuvoe telecamere h24, ben due, installate per il contrasto a criminalità e incendi. "Già da tre settimane pattuglie dei Carabinieri Forestali, per 2 turni al giorno, effettuano un’attività di vigilanza della Pineta, anche con una pattuglia a cavallo - dichiara la Raggi -Ancora una volta abbiamo mantenuto la promessa, quella di rilanciare e proteggere questo magnifico patrimonio naturale”.