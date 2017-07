Milan-Donnarumma, rinnovo a 6 milioni con doppia clausola

Milan-Donnarumma, rinnovo a 6 milioni netti a stagione per 5 anni



Milan e Donnarumma: è fatta per il rinnovo. Le voci di queste ultime settimane trovano nuove conferme e ormai siamo alla vigilia delle firme che rilanceranno il matrimonio tra Gigio e il club rossonero. Secondo Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, è stato trovato un accordo totale tra le parti. Donnarumma firmerà un contratto con il Milan che gli permetterà di guadagnare sei milioni netti a stagione per cinque anni.



Milan-Donnarumma, rinnovo e ingaggio del fratello Antonio



Non solo. Il Milan dovrebbe ingaggiare come portiere di riserva il 26enne fratello, Antonio Donnnarumma (uscito dal vivaio rossonero e reduce da stagioni con la maglia di Genoa e Asteras Triplolis, squadra della serie A greca), per un milione all'anno.



Milan-Donnarumma, due clausole in uscita



Un nodo molto delicato nel rinnovo Donnarumma-Milan è legato alle clausole in uscita. Stando a queste indiscrezioni l'accordo con Mino Raiola porta due differenti opzioni: 100 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League e 50 milioni se il club rossonero non dovesse centrare l'obiettivo.



Milan, Donnarumma e il no alla ricchissima offerta del Psg



Non basta. Prima di accettare questa proposta, Gigio Donnarumma e la famiglia avrebbero rifiutato un'offerta del PSG che era disposta a garantire 13 milioni all'anno al portiere, l'ingaggio del fratello Antonio, tre macchine e tre ville di lusso. Nelle scorse settimane anche il Real Madrid era stato accostato a Donnarumma, con Florentino Perez che aveva lasciato capire di seguire con attenzione il giovane portiere del Milan.