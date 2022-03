Cosmoprof Asia 2022 si svolgerà a Singapore, dal 16 al 18 novembre 2022. Sarà un’edizione speciale per la manifestazione, evento di riferimento per l’industria cosmetica nella regione Asia-Pacific, per la prima volta lontana da Hong Kong.

La decisione è stata presa dagli Organizzatori, BolognaFiere e Informa Markets, in accordo con gli espositori e i partner che hanno contribuito al successo dell'evento nel corso degli anni. Le attuali restrizioni per i viaggiatori internazionali in arrivo a Hong Kong non faciliterebbero l’organizzazione della presenza in fiera sia per gli espositori che per i visitatori di Cosmoprof Asia a novembre, poiché i viaggi in entrata verso Hong Kong saranno probabilmente ancora soggetti a restrizioni di quarantena.

Nasce così il progetto di Cosmoprof Asia 2022 a Singapore. Il principale evento B2B per l’industria cosmetica in Asia, fortemente sostenuto da 25 anni dai principali player del settore, continuerà la sua missione di "riunire tutti i comparti dell'industria nella regione Asia-Pacifico". Mantenendo le stesse date della fiera dal 16 al 18 novembre, sarà più agevole per espositori e visitatori provenienti da tutta l'Asia e dal resto del mondo fare piani per il 2022.

“L'area APAC resta un riferimento cruciale per l'economia globale e Cosmoprof Asia continua la sua crescita nella regione”, ha affermato Antonio Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd. "Nel 2022, Singapore è il luogo migliore per accogliere nuovamente stakeholder e professionisti, offrendo un'esperienza di business di qualità per tonare alle relazioni commerciali in presenza”.

"Questa edizione speciale di Cosmoprof Asia a Singapore rappresenterà il più importante momento di incontro di operatori, fornitori e compratori internazionali nella regione". ha affermato David Bondi, Senior Vice President per l'Asia di Informa Markets e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd. “La nostra decisione di trasferire la fiera da Hong Kong a Singapore dimostra la nostra determinazione ad aiutare il settore a riconnettersi nel 2022. Siamo fiduciosi nella forza di Singapore come destinazione adatta ad eventi aziendali, e non vedo l'ora di accogliere i nostri delegati da tutto il mondo nella Città del Leone questo novembre".

In attesa di incontrarsi di persona a novembre 2022, la beauty community di Cosmoprof Asia avrà l'opportunità di partecipare all'evento virtuale Cosmoprof Asia Digital Week. Dal 27 giugno al 5 luglio 2022, una piattaforma di match-making per buyer e venditori aiuterà a consolidare e facilitare le connessioni commerciali.