Adidas ha venduto Reebok all'americana Authentic Brands: è ufficiale

La notizia si sapeva da settimane, ma ora è accaduto ufficialmente: Adidas ha ceduto Reebok all'americana Authentic Brands (Abg), per la cifra di 2,5 miliardi di dollari (circa 2,1 miliardi di euro).

Per il gruppo newyorkese fondato da Jamie Salter è solo l'ultimo di una serie di acquisti messi a segno nell'ultimo biennio, da Brooks Brothers a Barneys fino agli Heritage Brands di Pvh, molti sono i marchi finiti nella sua orbita.

Nel 2006 Reebok era diventata di proprietà Adidas per circa 3,8 miliardi di dollari (3,2 miliardi di euro), insieme a Rockport, CCM Hockey e Greg Norman (ceduti incassando 400 milioni di euro), trasformandosi in un undeperforming business per l’azienda di sportswear, finché la crisi dovuta al Covid ha dato un vero e proprio colpo di grazia.

“L’accordo è una pietra miliare importante nella crescita della società”, ha commentato il CEO e founder di Abg, Salter. “Siamo impegnati a preservare l’integrità, l’innovazione e i valori di Reebok, compresa la sua presenza nei negozi bricks and mortar.”

Shaquille O’Neal, ex stella del basket Nba, che possiede quote di ABG dal 2015 (quando gli cedette i diritti del suo marchio), ha commentato: “Come partner di lunga data di Reebok e parte della proprietà di ABG, è un sogno che si avvera accogliere questo marchio leggendario”.

L'accordo dovrebbe chiudersi definitivamente nel primo trimestre del 2022: l’importo sarà pagato per la maggior parte in contanti al closing, mentre il resto arriverà come corrispettivo differito e contingente.