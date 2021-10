Aggressioni e rapine, arrestati a Pisa membri di una baby gang

Custodia cautelare in carcere per due minorenni per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate, rapina consumata e lesioni.

Pisa: arrestati 2 membri baby gang per aggressioni e rapine a coetanei

La Polizia di Stato di Pisa ha eseguito stamani l'ordinanza di custodia emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Firenze. L'indagine, coordinata dalla procura per i minorenni fiorentina e e condotta dalla Squadra Mobile pisana, e' partita dal grave ferimento, avvenuto a Pisa il 15 giugno scorso in pieno giorno in via Turati, di un ragazzo di 17 anni, colpito da un fendente durante un tentativo di rapina del portafoglio. I minori sarebbero responsabili di almeno un altro episodio commesso a Pisa, avvenuto ai danni di un 21enne