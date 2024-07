Arriva il primo divano (intelligente) realizzato con... l'Intelligenza Artificiale (fa anche un checkup completo...)

Arriva il primo divano (intelligente) realizzato con... l'Intelligenza Artificiale

Benessere, alta tecnologia e design, all’insegna del Made in Italy. Sono questi gli elementi che si sono uniti ieri sera, nella suggestiva cornice di Palazzo Barozzi a Milano, dove ha avuto luogo la presentazione di S(i)mart, il primo divano intelligente che integra algoritmi di intelligenza artificiale (AI), e frutto di tre anni di ricerca e sviluppo sul concetto di “seduta intelligente”, come ha ricordato il Presidente di Simar Group, Marco Valle. Sviluppato da SimarLabs e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione della Federico II di Napoli, è un brevetto esclusivo, con una tecnologia che integra l’intelligenza artificiale nei sistemi robotici.

S(i)mart può infatti fare un checkup completo controllando dati cardiaci, pressione, ossigenazione del sangue, temperatura, livello di stress e controllo della vista e dell’udito, il tutto con semplici comandi vocali, e in caso di criticità può inviare in automatico i dati al proprio medico o allertare i soccorsi. Per raccontare questa novità assoluta che coniuga alta tecnologia e la visione di salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, sono intervenuti tra gli altri anche il Prof. Bruno Siciliano, docente di automatica e robotica presso l’università Federico II e il Prof. Roberto Trignani, primario di neurochirurgia agli Ospedali Riuniti di Ancona.