Bergamo, trovato cadavere incastrato nel cassonetto per la raccolta abiti

È stato rinvenuto un cadavere di uomo nel centro della raccolta rifiuti di Via dell'Artigianato a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, poco prima delle 8 del mattino. Al momento del ritrovamento, il corpo si trovava incastrato in un cassonetto adibito alla raccolta dei vestiti.

L'uomo non aveva con sè documenti

Non aveva con se' dei documenti utili a identificarlo l'uomo trovato morto incastrato nel cassonetto degli abiti usati a Canonica d'Adda, nella Bergamasca. Il suo corpo e' stato portato all'ospedale Papa Giovanni in attesa di essere sottoposto all'autopsia. Nessun dubbio che si sia trattato di un incidente.