Bimbo autistico allontanato, Perrino: "Insegnanti impreparati, vanno educati"

Rai 1, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Ore 14

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite oggi, martedì 26 marzo, del programma “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Tanti i temi di attualità e cronaca affrontati, tra cui un episodio che ha indignato l'opinione pubblica, l'allontanamento di un bimbo con autismo durante un evento a scuola sul bullismo da parte della preside dell'istituto.

"Dobbiamo prendere atto dell'impreparazione e del deficit culturale che ancora alberga nelle scuole e anche nella dirigenza scolastica. In Italia si calcola ci siano oltre 600 mila bambini autistici, praticamente uno su 100, e se si aggiungono i membri delle loro famiglie si raggiunge un numero ancora più importante di persone con gravi problemi - ha commentato il direttore Perrino - Spesso queste persone devono fare da sè, non hanno il supporto dello Stato e degli enti locali. Ecco perchè quando una responsabile di un plesso scolastico provoca qualcosa di abominevole come questo episodio capiamo che c'è molto lavoro da fare, in termini di consapevolezza, di diffusione della cultura e dell'informazione sull'autismo".

"Come direttore di Affaritaliani.it- ha proseguito Perrino- sono molto informato e seguo da vicino questa tragedia. Nei miei studi di pedagogia, il grande pedagogista Massa concluse il suo corso dicendo 'come insegnamento ai ragazzi è morta, bisogna ripartire dagli insegnanti'. Questo è quello che si può ricavare da questo episodio: bisogna educare insegnanti e presidi a un mondo che cambia, che deve far fronte a fenomeni diffusi e sottaciuti, e di cui noi come società moderna, civile ed emancipata dobbiamo farci carico".