Afragola, bimbo autistico allontanato durante evento sul bullismo. VIDEO

Afragola, bimbo autistico allontanato durante evento sul bullismo: "Me l'ha cacciato come un cane". VIDEO

"Ho un dolore dentro, me l'ha cacciato come un cane che stava abbaiando": dice proprio così sottolineando di essere più arrabbiata che addolorata Patrizia, mamma di un bimbo autistico di 11 anni che frequenta una scuola di Afragola, in provincia di Napoli. Appena qualche giorno fa, attraverso un video che le è stato fatto pervenire, ha saputo che lo scorso 7 febbraio il figlio autistico è stato allontanato dalla preside della scuola che frequenta durante un evento organizzato in palestra per la giornata contro il bullismo. Una decisione adottata perchè, secondo qualcuno, probabilmente stava infastidendo i presenti.

Nel video si vede l'insegnante di sostegno accompagnare fuori il ragazzo su ordine della dirigente scolastica: "Prof. per piacere prendete quel ragazzo e portatelo in classe". Patrizia, madre di due bimbi autistici, dopo avere visto le immagini si è rivolta all'associazione "La battaglia di Andrea" che ormai da anni si batte per i diritti dei diversamente abili. “Io mi ricordo bene che il ragazzino era un po’ agitato – racconta la dirigente scolastica Mugione a Sky Tg24 - E ho chiesto all’insegnante di portarlo fuori per farlo un po’ rasserenare, non era la mia volontà tenerlo fuori, ma cercare di calmarlo. Poi è rientrato”.

Bimbo autistico allontanato, Valditara avvia un'ispezione all'istituto Afragola

"Con riferimento al caso relativo all’allontanamento da un’aula scolastica di un bambino autistico durante un evento sul bullismo, avvenuto lo scorso 7 febbraio nell’Istituto comprensivo Europa Unita di Afragola ed emerso successivamente grazie alla diffusione di un video, il Ministro Valditara si è prontamente attivato disponendo un'immediata ispezione all’interno della scuola, ispezione che si è già svolta in mattinata". Così riporta il Ministero dell’Istruzione e del Merito in una nota.