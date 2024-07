Blackout Microsoft: Malpensa e Linate, operatività garantita

Nonostante un problema informatico di portata globale abbia colpito la rete, gli aeroporti di Malpensa e Linate continuano a operare senza significative interruzioni. La Sea, la società di gestione dei due scali, ha confermato che l'operatività procede regolarmente. Tuttavia, alcune compagnie aeree hanno risentito del blackout informatico, dovuto a un 'crash' tra il cloud di Microsoft e un aggiornamento della società di sicurezza informatica statunitense Crowdstrike.

Consigli per i viaggiatori

La Sea consiglia ai passeggeri di contattare le proprie compagnie aeree per verificare lo stato dei voli, dato che alcune tratte potrebbero essere state influenzate dal problema tecnico. Questo suggerimento mira a evitare disagi e a garantire che i viaggiatori siano informati in tempo reale sulle condizioni dei loro voli, in un contesto di instabilità tecnologica che ha coinvolto molteplici aeroporti a livello mondiale.