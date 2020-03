Art-Rite, l'asta del 7 aprile darà un aiuto agli ospedali di Lodi e Codogno

Art-Rite, la maison milanese fondata due anni fa da Attilio Meoli e Federico Bianchi, destinerà il 20% delle proprie commissioni della prima seduta raggiungibile agli ospedali di Lodi e Codogno. Si tratta di un'asta di gioielli (dipartimento che si è aggiunto a quello di arte moderna e contemporanea), in calendario il prossimo 7 aprile presso la sede milanese della Casa.

Chi intende fare offerte per uno o più dei 116 lotti in catalogo, può comunque farlo fin d'ora o via telefono o collegandosi a una delle varie piattaforme digitali che seguono l'asta.

"Il mondo delle aste, grazie alle offerte in remoto, è uno dei pochi che continua a funzionare. Ritengo sia ancora, per questo, più doveroso dare un contributo tangibile alla lotta contro l'epidemia", afferma l'amministratore unico di Art-Rite, Attilio Meoli.