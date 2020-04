Tesla: dati sorprendentemente positivi nel primo trimestre 2020

Tesla, il noto brand produttore di auto elettriche di lusso, continua a crescere in modo importante.

Un'azienda che effettua grandi investimenti

L'enorme ambizione di quest'azienda e la sua così marcata tendenza ad innovare fa rima anche con una certa spregiudicatezza economica: pur registrando risultati commerciali validi e pur essendo un brand iconico in tutto il mondo, infatti, la società ha spesso chiuso in perdita il proprio esercizio, come avvenuto nel 2019.

Tesla, peraltro, è una realtà quotata in borsa, e le sue politiche aziendali tutt'altro che attendiste hanno sempre reso molto intriganti le opportunità di investimento finanziario, come ad esempio investire in azioni Tesla con Admiral Markets.

Al di là di questo, quel che è certo è che Tesla ha iniziato il suo 2020 con dei risultati notevoli a dispetto delle esternalità pesantemente negative, e questo è davvero un dato molto rilevante.

Dati molto positivi nel primo trimestre 2020

La casa produttrice ha infatti reso noti i risultati commerciali relativi al primo trimestre del 2020 e i numeri sono decisamente confortanti: in questo lasso temporale, infatti, il marchio guidato da Elon Musk ha venduto ben 88.400 veicoli in tutto il mondo.

La cifra in questione è oggettivamente elevata, ma è da considerarsi ancor più significativa per via del particolare periodo che si sta vivendo: l'emergenza sanitaria che oramai riguarda, purtroppo, buona parte del pianeta ha inferto un duro colpo all'industria automobilistica.

Il successo di Tesla è particolarmente emblematico in Cina, una delle nazioni che, come noto, è stata maggiormente interessata dall'emergenza sanitaria: nonostante nel mese di marzo le immatricolazioni siano calate ben del 40%, Tesla è riuscita a conseguire degli ottimi risultati commerciali in questo Paese orientale vendendo oltre 10.000 veicoli nel solo mese in questione.

In un 2020 che, per forza di cose, si rivelerà fortemente negativo pressoché per tutti i brand produttori di automobili, sembra proprio che Tesla sarà l'eccezione.

Maggiore consapevolezza dell'importanza di guidare auto elettriche

A livello internazionale, dunque, la consapevolezza dell'importanza di guidare auto elettriche, sia per ragioni ambientali che per risparmiare sul carburante, sembra essere oramai ben interiorizzata e Tesla è oggi leader indiscussa per quanto riguarda i veicoli di alta fascia.

Anche in Italia, d'altronde, la diffusione delle auto elettriche sta iniziando a muoversi, se pur in modo più timido rispetto ad altre nazioni europee: diverse statistiche mettono in evidenza dei dati positivi, anche per quel che riguarda le singole tipologie di modello elettrico, sebbene la percentuale di auto elettriche continua ad essere inferiore all'1% del totale.

Un brand che fa rima con innovazione

Tornando a parlare di Tesla, è evidente che questo marchio abbia fatto dell'innovazione un vero e proprio imperativo: questa casa produttrice ha sempre voluto essere precorritrice di nuovi modi di concepire le automobili, non solo a livello di prodotto.

Da questo punto di vista, gli esempi sono tanti: Tesla ha dimostrato di credere fortemente nelle vendite online, offrendo la possibilità di acquistare il proprio veicolo online, come presso un qualsiasi altro e-commerce, e assicurandosi la sua consegna a domicilio oppure la possibilità di ritirarlo presso lo showroom opzionato.

Dal momento che, nell'emergenza sanitaria attualmente in corso, è indispensabile mantenere le dovute distanze interpersonali, Tesla ha perfezionato una modalità di effettuazione dei test drive ideata ad hoc: il veicolo viene fatta trovare al potenziale cliente in un determinato punto, rigorosamente chiusa ed igienizzata, per poi venire aperta da remoto nel momento in cui la persona è pronta per salirvi ed eseguire la sua prova.

Come sempre, inoltre, in casa Tesla bollono in pentola delle novità anche sul piano tecnico e tecnologico: Elon Musk ha già annunciato che, appena la pandemia lo renderà possibile, l'azienda renderà note delle novità importanti riguardanti le batterie, senza trascurare altri progetti avveniristici quali quello del robotaxi, un vero e proprio taxi a guida automatizzata di cui si è parlato molto negli scorsi mesi.