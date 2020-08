Visual Marketing e Gadget Aziendali: come promuovere il brand di un'azienda

Ogni genere di azienda, a prescindere dal settore di competenza o dalle dimensioni dell’attività, ha bisogno di promuovere adeguatamente il proprio marchio; quello che viene denominato comunemente brand, infatti, non è soltanto il logo dell’impresa, ma identifica un concetto più ampio, ossia la sintesi di tutti gli elementi che rendono un’azienda immediatamente riconoscibile. La promozione del brand ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività d’impresa: serve ad ampliare la clientela (oltre a fidelizzare quella già acquisita), a consolidare la reputazione e ad essere forti rispetto agli altri competitor di settore. Di recente, le politiche di promozione hanno virato decisamente verso il digitale, sfruttando le più recenti tecnologie per inserirsi in canali di comunicazione sempre più moderni che hanno gradualmente sostituito quelli che erano gli strumenti tradizionali di promozione (al di fuori della pubblicità), ovvero l’oggettistica personalizza (o ‘brandizzata’).

Il ruolo dei gadget personalizzati

A differenza di quanto si possa pensare, i gadget personalizzati costituiscono – anche nell’era del digitale – una componente importante delle strategie di promozione del marchio. Un singolo articolo, infatti, è in grado di veicolare non solo le informazioni essenziali relative ad un marchio o ad un’attività (nome, logo etc.) ma anche di sintetizzare visivamente i valori fondanti e il core business di un’azienda. Anche per questo, a partire dagli anni Sessanta si è sviluppata una vera e propria disciplina scientifica che studia la relazione esistente tra l’oggetto materiale, la sua ‘immagine’ e il messaggio che veicola se collocato in un determinato contesto. Si tratta del visual marketing, ed è più della semplice evoluzione dell’oggettistica personalizzata: esso infatti richiedere il ricorso a svariate competenze, che vanno dal merchandising alla pubblicità fino alla comunicazione, in quanto richiede la capacità di selezionare prodotti e materiali adeguati alle specifiche esigenze di ogni cliente. In altre parole, il visual marketing sfrutta le potenzialità comunicative di gadget e oggetti (personalizzati con uno specifico brand) sulla base di valutazioni attente e scrupolose, al fine di intercettare e soddisfare le necessità di ogni tipo di azienda, soprattutto in contesti specifici, come ad esempio mostre, fiere o eventi di altro tipo che offrono un contatto diretto con il pubblico.

Un approccio professionale al visual marketing è, oggi più che mai, assolutamente necessario perché, come sottolineano gli esperti di Duelle-Promotions.com, - “Si è passati dal semplice gadget banale e comune a tutti, ad un articolo rappresentativo dell’azienda…un prodotto che richiamasse fin dal primo sguardo i valori essenziali espressi dal nostro cliente” - Azienda attiva nel settore da oltre un decennio, Duelle-Promotions rafforza la propria leadership grazie anche al proprio catalogo online di gadget personalizzati per privati e aziende, creato con “la consapevolezza che in un mondo in costante e rapido mutamento, lasciare che sia un semplice catalogo cartaceo a rappresentare la dinamicità della propria offerta è quanto meno inutile”.

Ciò è ancor più vero in considerazione del fatto che le misure di contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19 hanno azzerato le attività fieristiche, riducendo di molto le possibilità di contatto diretto con i potenziali clienti e, di conseguenza, neutralizzando buona parte delle potenzialità del visual marketing ‘dal vivo’; ad ogni modo, come per altri settori, la presenza online si è rivelata un ottimo strumento per limitare i danni mentre il lockdown imposto a marzo ed aprile ha offerto a diverse aziende, inclusa la Duelle-Promotions, di reiventarsi per rispondere attivamente alle contingenze: “Abbiamo visto il lockdown come una opportunità per accrescere la nostra esperienza” – fanno sapere dall’azienda veneta – “abbiamo riconvertito una linea di produzione per realizzare prodotti anti covid-19. Abbiamo introdotto una linea prodotto competentemente nuova registrando un nuovo brand che tutt'oggi rappresenta un punto di riferimento nel panorama nazionale per la realizzazione di prodotti per la sicurezza come barriere in plexiglas, mascherine e visiere. SKERMAMI infatti è una realtà nuova con un team dedicato che risponde alle esigenze di un mercato nuovo e ancora più dinamico”.