Milano, rivolta al carcere minorile Beccaria: 8 feriti. Tre evasi, uno è stato ripreso

E' di otto detenuti feriti il bilancio della rivolta scoppiata in tarda serata nel carcere minorile Beccaria di Milano. Uno sarebbe stato trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine hanno cinturato il perimetro esterno dell'istituto. Sul posto sono accorse anche cinque ambulanze e i vigili del fuoco che sono in attesa di entrare. La rivolta è scoppiata attorno alle 22. Il sindacato di Polizia Penitenziaria Uilpa sostiene che alcuni detenuti avrebbero dato fuoco a dei materassi all'interno di una o più celle e avrebbero tentato un'evasione di massa raggiungendo la portineria, ultimo varco del penitenziario verso l'esterno. Tre giovani sarebbero riusciti a evadere dall’istituto: uno è stato subito ripreso mentre altri due sarebbero ancora in fuga.

Un episodio simile si era verificato il 20 agosto scorso. In quella occasione cinque agenti di Polizia penitenziaria e tre detenuti erano stati portati in ospedale per una leggera intossicazione, e un agente anche per aver ricevuto un colpo alla testa. In una cella era stato appunto bruciato un materasso.