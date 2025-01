Central Cee, la star del rap lancia l'attesissimo 'Can't Rush Greatness' - I segreti dell'album

Central Cee, fuori l'attesissimo album di debutto 'Can't Rush Greatness'

È uscito in queste ore, “Can't Rush Greatness”, l’attesissimo album di debutto della star britannica del rap Central Cee, contenente anche il singolo “GBP” in collaborazione con il rapper americano 21 Savage. Giovedì 23 gennaio Central Cee ha anche regalato ai fan un video girato in pieno stile cinematografico in bianco e nero e diretto da Kelvin Jones e JRPACES per “Limitless”, brano crudo, sincero e senza filtri contenuto nell’album.

Registrato in diverse parti del mondo nel corso dell’ultimo anno, “Can't Rush Greatness” vanta prestigiose collaborazioni con numerosi beatmaker, compreso il suo collaboratore di lunga data Dave e segna un passo fondamentale nella carriera del rapper britannico. L’album arriva dopo i suoi due precedenti mixtape, “Wild West” e “23” e i brani “Doja”, “Band 4 Band” e “Obsessed With You”, che hanno dominato le classifiche e le piattaforme di streaming di tutto il mondo.

Con “Can't Rush Greatness”, Central Cee realizza quella che sembra una lettera d’amore dedicata ai suoi fan più affezionati. È un esempio di crescita artistica, una versione evoluta di ciò che Wild West aveva mostrato e integra anche il racconto e la cruda onestà del suo precedente mixtape, 23. A differenza dei suoi lavori precedenti, privi di featuring, l’album di debutto di Cench amplia l’orizzonte delle collaborazioni senza però compromettere il suo stile inconfondibile. I fan più attenti avranno notato un tema ricorrente legato all’ “oro rosa”, che l’artista ha abilmente intrecciato in ogni elemento delle sue attività negli ultimi mesi: dalla sua catena con il ritratto della Regina Elisabetta, il microfono in oro rosa utilizzato su Colors, fino all’arrivo ai GQ MOTY Awards con un Range Rover Defender oro rosa personalizzata – ogni momento è stato curato alla perfezione.

In “Can't Rush Greatness”, Central Cee esplora un’ampia gamma di temi, bilanciando il crudo realismo, che è diventato il suo tratto distintivo, con audaci sperimentazioni e una visione globale. Ten (ft. Skepta) mette in evidenza la sicurezza che ha caratterizzato il rapper nella sua ascesa verso il successo. La batteria trap su una produzione ispirata al drill insieme a una pura energia grime creano il paesaggio sonoro perfetto per Skepta, che aggiunge una forza dirompente a questa collaborazione, incentrata su potere e mentalità vincente, alzando l’asticella del rap targato UK.

CRG (ft. Dave) introduce una nota più introspettiva, con i due artisti che riflettono su temi come lealtà, gratitudine e peso del successo. La loro sintonia emerge chiaramente, portando profondità e rispetto reciproco a una traccia di spicco che sottolinea il loro ruolo come due delle voci più interessanti della musica contemporanea britannica.

Per i fan che apprezzano più il lato melodico di Central Cee, i brani “Now We’re Strangers” (con la collaborazione di Kamal, che aveva già partecipato al progetto di Central Cee con Dave, “Split Decision”) e “Truth in the Lies” (ft. Lil Durk) esplorano le complessità emotive dell’innamoramento, della sofferenza amorosa e della fiducia. “Now We’re Strangers” in particolare esplora lati più personali, strizzando un occhio alla vita privata di Central Cee stesso. Qui vediamo infatti Central Cee nel suo lato più vulnerabile, mentre usa la musica come uno strumento per una narrazione cruda e catartica. Inoltre, il brano “GATA” (ft. Young Miko) aggiunge un tocco di spagnolo al progetto.

Nel singolo “GBP”, Central Cee e 21 Savage si alternano scambiandosi versi taglienti e fondendo perfettamente la cultura rap britannica e quella americana. Su un sample vocale ipnotico e una potente base, Central Cee attinge dall’energia implacabile di 21 SAVAGE per riflettere sul proprio percorso, dalle sue umili origini alla fama internazionale raggiunta, rimanendo comunque ancorato alla realtà della vita di strada e al tema della lotta generazionale. Il singolo è accompagnato da un video musicale in tipico stile Central Cee, girato ad Atlanta e diretto dal rinomato regista Cole Bennet/Lyrical Lemonade, che ha anche diretto sempre per Central Cee il video per il suo famosissimo singolo “Doja” (GUARDA QUI).

Con “Can't Rush Greatness” Central Cee consolida ancora una volta la sua posizione come uno degli esponenti più importanti del rap contemporaneo, attraverso un album di debutto profondamente personale e allo stesso tempo di risonanza globale.

Questa la tracklist dell’album: No Introduction

5 Star

GATA (ft. Young Miko)

St Patrick’s

GBP (ft. 21 Savage)

Top Freestyle

Up North

CRG (ft. Dave)

Limitless

Now We’re Strangers

Truth in the Lies (ft. Lil Durk)

Ten (ft. Skepta)

BAND4BAND (ft. Lil Baby)

Gen Z Luv

Walk in Wardrobe

Must Be

Don’t Know Anymore