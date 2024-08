Il Palmarès della 77esima edizione del Locarno Film Festival ha incoronato Akiplėša (Toxic) di Saulė Bliuvaitė, un ritratto incisivo delle schiaccianti aspettative imposte sulle giovani adolescenti.

Anche quest’anno gli undici giorni di Festival hanno visto una grande partecipazione del pubblico, con sale gremite, incontri straordinari e momenti magici, culminati con il trionfo del film lituano Akiplėša (Toxic) di Saulė Bliuvaitė, della registra lituana vincitore del Pardo d’Oro del Concorso Internazionale un ritratto vivido dell'adolescenza e del corpo femminile come campo di battaglia. Anche la menzione d’onore della Giuria ecumenica è allineata al premio speciale assegnato dalla Giuria di Locarno, la motivazione: Questa è una storia di famiglie spezzate, di amicizie adolescenziali e di speranza in un domani migliore. Il film mostra il contrasto tra i sogni giovanili pieni di speranza ed entusiasmo e un mondo reale che sfrutta quegli ideali adolescenziali a proprio vantaggio.

Solleva importanti domande su come scegliere il giusto percorso da seguire, come

distinguere tra verità e menzogna nelle relazioni umane e come dire no a

manipolazione e abuso, soprattutto quando non si hanno ancora esperienze di vita. Cosa

offre la società odierna ai giovani ?Anche quest’anno gli undici giorni di Festival hanno visto una grande partecipazione del pubblico, con sale gremite, incontri straordinari e momenti magici.

Servizio realizzato Nick Zonna