Bluehouse lo spazio Ecosistema a Milano

Arrivano a Milano le abitazioni ecosostenibili di Opera Bluehouse, l'azienda fondata e guidata da Marco Bittuleri nato in Sardegna, classe 1979, esperto in efficienza energetica sostenibilità ambientale sicurezza e salubrità degli edifici che propone una nuova concezione di casa che utilizza il legno come materiale naturale e dove bellezza, leggerezza, rispetto per l'ambiente si incontrano per migliorare l'esperienza dell'abitare. Il progetto trae ispirazione dalla "Blue zone" della Sardegna celebre per la longevità dei propri abitanti e si presenta nel capoluogo lombardo presso la sede di Ecosistema, il nuovo spazio multifunzionale a Milano di oltre 300 mq a due passi dal Duomo (via Gaetano Giardino 3, Milano).La presentazione della sede milanese si è svolta in collaborazione con Ecosistema presso lo showroom milaneseinsieme a Marco Bittuleri, Ceo di Bluehouse; Gaetano Settimo,Coordinatore del Gruppo di Studio NazionaleInquinamento Indoor (GDS) dell'istituto Superiore di Sanità(ISS), Luigi e Luca Cassago, chef e architetto, fondatori di Ecosistema, in dialogo sulla sostenibilitàambientale e su come il concetto di salubrità si estenda non solo alla casa, ma anche alla cucina e al mododi nutrirsi. A tal proposito, si è tenuto anche uno showcooking a cura di Luigi Cassago: un viaggio culinario unico con prodotti provenienti dalle aree sarde della Blue Zone preparati con i legni delle case Bluehouse usati per affumicare e per l'estrazione di oli essenziali.L'azienda nata in Sardegna con anche una seconda sede in Trentino-Alto Adige, progetta, costruisce, ristruttura in legno edifici e abitazioni in grado di favorire alti standard qualitativi in completa armonia con l'ambiente. Una struttura intelligente capace di provvedere al proprio fabbisogno energetico.Oltre alla partecipazione di Opera Bluehouse nello spazio multifunzionale di Ecosistema dove è possibile vedere un esempio di casa di legno (un interno "ricostruito"), si può essere guidati, nella scelta e nella progettazione della casa sostenibile, da un team di esperti in grado di gestire l'intero processo costruttivo di un'abitazione, dalle fondamenta agli arredi interni.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna