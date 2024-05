One Piece un buon compleanno a Milano

L'anime di One Piece Monkey D. Luffy il pirata ideato da Eiichirō Oda ha collezionato milioni di seguaci in tutto il mondo compie 25 anni l'anniversario celebrato in tutto il mondo in Italia a Milano il nostro fotografo Nick Zonna ha realizzato un reportage coinvolgendo i fan e cosplay nelle varie location arrivati da tutta l'Italia.Il Cappello di Paglia protagonista in piazza Gae Aulenti che con l’esclusivo pop-up shop 300 metri quadrati in Corso Como dal 5 al 19 maggio dalle ore 10:00 alle ore 20:00 ispirato alla filosofia dei Mugiwara Store del Giappone, i fan e visitatori potranno divertirsi e immergersi nell’universo di One Piece con disegni futuristici e colorati tratti dalla “Saga di Egghead”. Saranno installati diversi photocall per ritrarre è immortalare questo evento speciale conuna best selection di i prodotti portati da Toei Animation in Limited Edition disponibili all’acquisto per tutti i fan della saga oltre i disegni futuristici e colorati tratti dalla saga di Egghead e una vasta scelta di fumetti. I fan potranno scattare il loro miglior selfie il 5 maggio e inviarlo a www.luffybirthday2024.com o condividerlo utilizzando l’hashtag #LuffyBirthday2024 su Instagram

Servizio realizzato da Nick Zonna