TAOMODA 2024 a Taormina il trionfo della moda italiana

La moda resta protagonista della rassegna, ideata e diretta dalla giornalista Agata Patrizia Saccone Presidente di Taomoda, che rientra nel calendario dei Grandi Eventi della Regione Siciliana. In scena le collezioni dei brand Genny, Mirco Giovannini, Antonio Marras, Elisabetta Franchi, Tombolini, Alberto Zambelli, Alessandro Enriquez con spazio finale alla startup Le Palme delle giovani designer Chiara ed Elisa Palma, oltre a tanti ospiti che, con il loro lavoro, contribuiscono a tenere alta la bandiera del Made in Italy del mondo. Premiati per la moda italiana:- Maison Roberto Cavalli, ha ritirato il premio il CEO Sergio Azzolari; - Genny, ha ritirato il premio Il Direttore Creativo Sara Cavazza Facchini; - Elisabetta Franchi; - Antonio Marras; - Alberto Zambelli; - Alessandro Enriquez; -Tombolini, ha ritirato il premio Silvio Calvigioni Tombolini Direttore Marketing e Responsabile commerciale Tmb. Come diciamo sempre, dopo Taomoda la moda va in vacanza ma rinnoviamo già l’appuntamento per il 2025”, sottolinea Agata Patrizia Saccone giornalista e Presidente di Taomoda.

Servizio realizzato da Nick Zonna