A Brescia salvataggio in alta montagna di due escursionisti

Milano, 6 apr. (askanews) - I Vigili del fuoco hanno salvato due escursionisti in difficoltà sul massiccio della Concarena, nel territorio di Lozio, provincia di Brescia. L'elicottero li ha raggiunti e recuperati mentre erano bloccati su una parete rocciosa in alta montagnaAlle operazioni di soccorso, rese difficoltose dalle alte temperature che aumentavano il pericolo di scioglimento di neve e ghiaccio, hanno partecipato due squadre oltre all'elicottero giunto in supporto dal reparto volo dei vigili del fuoco di Varese, che ha recuperato i due e li ha trasportati a valle in una zona sicura.